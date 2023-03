Alassane Ouattara livre une importante quantité de matériels de guerre au Burkina Faso

La Côte d’Ivoire vient au secours de son voisin en proie à des attaques terroristes. Le pays d’Alassane Ouattara a fait don d’un lot d’équipement militaire d’une valeur de plus de deux milliards de francs CFA a Ouagadougou.

Selon une information de Radio Oméga, la Côte d’Ivoire a livré une importante quantité de matériels militaires au Burkina Faso. Il s’agit de 50 véhicules pickup de type touareg, 1 000 fusils d’assaut AK47 (fabrication russe) et 100 000 munitions.

Une source officielle ivoirienne a confirmé l’information à RFI sans plus de précisions. Mais aucune autorité politique ou militaire n’a communiqué officiellement. Selon RFI, il y a quelques mois, les autorités de Ouagadougou ont adressé une demande de soutien à la Côte d’Ivoire.

Pour les Ivoiriens, il s’agit d’aider les Burkinabè à circonscrire la menace jihadiste sur place. Les deux pays partagent une frontière longue de 540 km. Sur le plan sécuritaire, les deux pays ont déjà mené plusieurs opérations conjointes de part et d’autre de leur frontière. Mais la menace reste toujours présente du côté ivoirien.

Ce don intervient alors que certaines voix appellent à des relations diplomatiques plus apaisées entre les deux pays. La Côte d’Ivoire accueille plus de 8 000 réfugiés burkinabè sur son territoire. Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), en 2021, près de 20 000 Burkinabè ont fui vers les pays voisins (Côte d’Ivoire, Mali, Niger et Bénin).