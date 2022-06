Ajouter du bicarbonate de soude au vin, une astuce très méconnue

La célébration d’un évènement spécial, mérite un vin spécial. Cependant, ce n’est pas parce que la bouteille de vin est chère qu’elle est de bonne qualité. Voici la meilleure astuce efficace pour tester la qualité du vin acheté.

Le vin acheté au magasin n’est pas seulement fabriqué à partir de raisins pressés et mis à fermenter. Mais, il peut contenir de nombreuses autres substances et additifs qui ont pour rôle d’améliorer son arôme et sa longévité. La plupart des producteurs utilisent des sulfites, des substances ayant pour rôle de rendre le vin plus résistant et de prolonger sa durée de vie. Des additifs régulateurs d’acidité sont ajoutés dans le cas d’une production de raisins de mauvaise qualité pouvant conduire à un vin trop acide ou trop sucré.

Si vous doutez de la qualité d’un vin acheté au magasin, le bicarbonate de soude est tout indiqué. Versez-en un peu dans un verre puis ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude. Si le vin change du rouge au bleu, cela signifie que le vin est naturel. Si la solution devient claire ou si aucun changement n’est observé, cela signifie que le vin dans le verre n’est pas de bonne qualité et est riche en additifs et en colorants.