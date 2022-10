« Aigrie, vilaine et manipulatrice », insultée par Coco Emilia, Nathalie Koah réagit

Coco Emilia s’en est violemment prise à Nathalie Koah en lui lançant des piques amères dans des stories Snapchat ce mardi 04 octobre 2022.

C’est reparti pour les brouilles entre les web influenceuses d’origine camerounaise, Nathalie Koah et Coco Emilia. Environ un an après leur réconciliation, ce n’est plus la lune de miel entre les deux célébrités. En effet, c’est Coco Emilia qui a lancé les hostilités cet après-midi en mettant en garde Nathalie Koah.

« Tu lances des piques à qui ? Tu peux ouvrir ton bec là ? Mme Renaître. Tu continues avec des piques? Tu auras ce que tu cherches. En deux mots, tu seras finie. Bref, même quand on a pas honte, il faut avoir peur de Dieu. Tu sais de quoi je parle, je suis l’ouragan, je terrasse tout », a-t-elle balancé d’abord.

Visiblement très en colère, Coco Emilia poursuit: «Oui, tu es méchante comme je t’ai dit dans mon message, aigrie, vilaine et manipulatrice, stupide. Ta conscience est en train de te tourmenter. Tu ne supportes pas le bonheur des gens. C’est souillant même».

Des mises en garde sévères

Dans son message, Coco Emilia a également mis en garde Nathalie Koah contre ses agissements. « Tu auras ce que tu cherches (…) Mais restes sur tes gardes parce que ma sister, ma puce je suis plus vicieuse que toi. (…) Tu vas supporter ce que tu as commencé là » a -t-elle indiqué.

Les insultes de Coco Emilia ont fait réagir Nathalie Koah. « Coco ma sister, je ne m’adressais pas à toi, j’étais loin de penser à toi quand j’ai rédigé mon message ce matin, je répondais aux harcèlement inbox, ce n’était pas une pique contre toi », a répondu l’ex de Samuel Eto’o.