Aïcha Trembler : la star burkinabè des réseaux sociaux à Paris

La star des réseaux sociaux, Aïcha Trembler est à Paris depuis le jeudi 16 novembre 2023, en compagnie de DJ Domi pour participer à la « Nuit de l’Excellence Africaine » le vendredi 17 novembre 2023.

Après le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, la star burkinabè des réseaux sociaux, Aïcha Trembler a posé ses valises à Paris en France le jeudi 16 novembre 2023. En compagnie de DJ Domi, elle va participer à la grande « Nuit de l’Excellence Africaine », le vendredi 17 novembre 2023 à l’Espace Venise. Les vidéos et les photos de son arrivée à Paris tournent déjà en boucle sur la toile. L’on pouvait remarquer une Aïcha Trembler métamorphosée et très heureuse avec des célébrités comme Apoutchou National, Sidiki Diabaté et le Roi 12-12.

Pour rappel, le phénomène d’Aïcha Trembler a été connu du grand public à travers une vidéo dans laquelle, l’on voyait la jeune fille en train de remuer frénétiquement ses épaules. Et dès lors, sa popularité et sa notoriété sont devenues grandissantes. Les médias burkinabè lui ont tendu la main en lui accordant des plateaux pour des émissions. Plusieurs marques de produits installées au Burkina Faso lui ont montré leur intérêt, tout en lui offrant de nombreux cadeaux et des faveurs. Dans la foulée, l’organisme des Nations Unies, l’UNICEF a fait d’elle ambassadrice.

Après le Pays des Hommes intègres, la Côte d’Ivoire aussi a apporté sa pierre à l’édifice. Elle a en effet, invité Aïcha Trembler sur son sol. Au cours de son séjour à Abidjan, elle a participé à des émissions, mais aussi à un spectacle.