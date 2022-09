Afrique du Sud: Un viol collectif sur 05 femmes dans un salon funéraire, provoque l’indignation…

La police sud-africaine a lancé depuis quelques heures une chasse à l’homme contre six hommes suspectés d’avoir violé cinq femmes dans une entreprise de pompes funèbres à Malipsdrift, Limpopo.

Les six suspects armés ont fait irruption dans deux salons funéraires situés à côté de Leporong le long de la route R37 aux premières heures du lundi matin 5 septembre 2022. Selon des informations, deux filles étaient en route pour rendre visite à un ami travaillant au salon funéraire de la Wisani Burial Society lorsqu’elles ont été abordées par six hommes qui les ont attrapées et les ont emmenées à la première morgue.

Le porte-parole de la police, le brigadier Motlafela Mojapelo, qui a confirmé l’incident, a déclaré que le groupe de criminels avait ensuite attaqué une autre morgue. « A leur arrivée, ils ont trouvé trois femmes et six hommes. Les six hommes ont été sévèrement agressés par les suspects, qui auraient utilisé les bourgeons de leurs armes à feu jusqu’à ce qu’ils perdent connaissance« , a déclaré Mojapelo.

« Les cinq femmes ont ensuite été violées collectivement et dépouillées de leurs téléphones portables et autres biens. Les suspects ont ensuite pris une somme d’argent non divulguée dans le coffre-fort et ont fui les lieux« , a ajouté Mojapelo.

Mojapelo a déclaré que les victimes ont été découvertes par un autre employé qui s’est rendu au travail. C’est alors que la police a été alertée. A leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé les victimes grièvement blessées gisant sur le sol et d’autres sur des chaises. Certaines des victimes féminines ont également été agressées. Les victimes ont été transportées à l’hôpital pour des soins médicaux.

Mojapelo a ajouté que cinq chefs de viol, trois chefs d’enlèvement, tentative de meurtre et vol ont été ouverts. Le commissaire provincial de la police du Limpopo, le général de corps d’armée Thembi Hadebe, aurait déjà mis en place une équipe d’enquêteurs pour traquer les suspects.

« L’équipe passera des nuits blanches à traquer ces criminels sans cœur et à les mettre en examen. J’exhorte les membres de la communauté à fournir des informations pour aider la police à résoudre ces affaires aussi rapidement que possible« , a déclaré Hadebe.

Mojapelo a exhorté toute personne disposant d’informations pouvant conduire à l’arrestation des suspects à contacter le poste de police le plus proche. En attendant d’épingler les 6 suspects, l’information suscite une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes sud-africains se sont insurgés contre ces actes horribles qui n’encouragent pas les femmes à travailler dans les entreprises de pompes de funèbres.