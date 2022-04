Afrique du Sud: au moins 259 morts dans les pires inondations jamais connues par le pays

Un nouveau bilan fait état, mercredi 13 avril 2022, de 253 morts en Afrique du Sud, après les inondations causées par plusieurs jours de fortes pluies sur la côte est.

Des inondations, provoquées par plusieurs jours de fortes pluies sur la côte est de l’Afrique du Sud, ont entraîné la mort de 259 personnes, selon le dernier bilan des autorités locales, qui ont déclaré, mercredi 13 avril, faire face à un afflux de corps dans les morgues. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, en déplacement dans la ville côtière de Durban (est), épicentre des pires inondations jamais enregistrées dans le pays, a déploré « une catastrophe aux proportions énormes ». « Les ponts se sont effondrés. Les routes se sont effondrées. Des gens sont morts. Notre peuple est blessé » a déclaré le chef de l’État.

Mardi, toute la journée, les opérations de sauvetage se sont poursuivies notamment à Durban, un des principaux ports africains ouvert sur l’océan Indien. L’armée a été mobilisée pour apporter un soutien aérien pendant les évacuations. Plus de 2 000 maisons ont été endommagées ainsi que quelque 4 000 logements informels, selon le gouvernement provincial. « C’est un cauchemar, beaucoup de coulées de boue, de victimes, des bâtiments effondrés », a déclaré à l’AFP un membre des équipes de secours, Garrith Jamieson.

De nombreuses routes coupées

De nombreuses routes ont été coupées, tandis que des stocks de conteneurs sont tombés comme des dominos sur un des principaux axes routiers de la région. Au-dessus d’une chaussée submergée d’une eau marronnasse, les pancartes de direction et les feux rouge semblent flotter au milieu de nulle part. Des voitures abandonnées ont de l’eau jusqu’aux fenêtres. L’ONG locale, Gift of the Givers, a décrit « des autoroutes transformées en rivières » et des personnes coincées sous des murs effondrés.

Les liaisons ferroviaires ont elle aussi été suspendues à cause des glissements de terrain et des décombres sur les voies. Sur les plages populaires de Durban, des tas de débris, branches, bouteilles en plastique, se sont amoncelés. La cuve d’un camion-citerne a été entraînée sur le bord de mer, a constaté un photographe de l’AFP. Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé la suspension de ses activités dans le port.

