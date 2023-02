Affaire Barça: les clubs de Liga sortent du silence

Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, les clubs de LaLiga ont réagi à l’affaire Negreira, qui secoue l’Espagne depuis plusieurs jours. En plus du FC Barcelone, qui est au cœur du scandale, le Real Madrid n’a pas signé cette publication.

Il y a quelques jours, plusieurs médias espagnols ont rapporté que le FC Barcelone a effectué des paiements suspects d’un montant proche de 1,4 million d’euros à la société de José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre espagnol ayant officié entre 2016 et 2018. Enríquez Negreira avait également occupé le poste de vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne de 1996 à 2018. Des suspicions de corruption d’arbitre pèsent donc sur le club catalan.

Silencieux depuis le début de cette affaire, les clubs de LaLiga ont publié ce mardi un communiqué pour donner leur avis. L’ensemble des équipes de premiere et deuxième espagnole ont signé cette publication, à l’exception du FC Barcelone et du Real Madrid.

«Lors de la réunion d’aujourd’hui de la Commission déléguée de LaLiga (composée de l’Atlético de Madrid, Levante UD, Sevilla FC, Real Betis, Real Sociedad, Cádiz CF, Getafe CF, Villarreal CF, CD Tenerife, Deportivo Alavés, S.D. Eibar, U.D. Las Palmas, C.D. Lugo et S.D. Huesca) souhaite déclarer : la proposition de communication conjointe a reçu le soutien unanime de tous les clubs de LaLiga SmartBank et de tous les clubs de LaLiga Santander, à l’exception de deux d’entre eux, qui se sont opposés à cette communication conjointe pour différentes raisons”, précise d’abord le communiqué, avant de rentrer dans le vif du sujet.

“LaLiga et sa Commission Déléguée rejettent et répudient les faits, et sont profondément préoccupés et travaillent activement pour clarifier toutes les irrégularités qui ont pu se produire autour du cas Negreira, qu’elles soient de nature sportive ou de toute autre nature. LaLiga suit cette affaire de très près et agira fermement dans le cadre des compétences et des limites autorisées par la Loi», est-il ajouté. Récemment, le président de LaLiga Javier Tebas déclarait que le Barça ne risquait aucune sanction sportive dans cette affaire, à cause du délai de prescription.

