Affaire Apoutchou National : après les révélations de sa mère, une activiste et son oncle réagissent

Brigitte Bleu a suscité une vive réaction en ligne suite à des déclarations choquantes concernant la paternité de son fils, Apoutchou National.

Lors du premier concert en direct de son fils au Palais de la Culture Bernard B Dadié de Treichville le 6 janvier, la mère d’Apoutchou National a choqué l’audience en révélant publiquement l’identité du père de l’influenceur ivoirien. En effet, elle a affirmé que ce dernier avait abandonné son fils en raison de l’opposition de son propre père.

Cette sortie de Brigitte Bleu a été considérée comme inappropriée par de nombreuses personnes. Certains ont jugé cela comme une grave insulte envers le père adoptif d’Apoutchou National, tandis que d’autres ont critiqué le manque de respect de Brigitte Bleu en dévoilant un tel secret en public, suggérant que cela aurait dû rester privé entre elle et son fils.

En réponse aux déclarations de Brigitte Bleu, une activiste ivoirienne du nom de Natogoma Bamba a contredit ces affirmations. Elle a déclaré que feu Soumaïla Konaté était le véritable père de l’influenceur et qu’il n’avait jamais abandonné son fils. De plus, elle a précisé que Soumaïla Konaté avait envoyé Apoutchou à l’école et que le garçon avait vécu avec son frère à Yopougon, des faits attestés par des témoins encore en vie.

En ajout à cette réaction, l’oncle biologique d’Apoutchou National, Dimba Konaté, a également contesté les déclarations de Brigitte Bleu. Il a souligné qu’eux-mêmes n’avaient jamais abandonné Apoutchou, l’ayant reconnu et scolarisé. Aussi, il a exprimé son désarroi de voir la mémoire de son frère être ternie par de telles assertions.

Cette controverse semble être le début d’une série de révélations et de témoignages de proches de la famille, promettant un feuilleton continu pour les internautes à suivre.