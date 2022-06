Adébayor annonce sa présence à Cotonou pour le choc Bénin vs Mozambique

Au petit matin de ce mercredi 08 juin 2022, l’ancien footballeur togolais Emmanuel Adébayor a annoncé qu’il sera au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou pour soutenir les Ecureuils du Bénin.

Après son échec face au Sénégal de Sadio Mané samedi dernier sur un score de 3-1 , le Bénin affronte le Mozambique ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou pour le compte de la deuxième journée des phases qualificatives.

En prélude à ce choc qui donne de l’espoir aux poulains de Moussa Latoundji, Emmanuel Adébayor accorde son soutien aux Écureuils du Bénin pour la victoire face au Mozambique ce mercredi. « .. Je serai à Cotonou pour soutenir les Écureuils du Bénin. Merci au Ministre des Sports et aux autorités Béninoises pour l’invitation. J’ai hâte de revoir le peuple Béninois. », a écrit Emmanuel Adébayor sur sa page Facebook.

Oublier le match avec le Sénégal

En conférence de presse d’avant match mardi soir, le sélectionneur des écureuils du Bénin, invite les béninois à oublier très vite, le match contre le Sénégal. Pour lui, c’est ce mercredi que démarrent les éliminaoires de la CAN 2023 pour les Ecureuils du Bénin.

« Le match du Sénégal nous a fait mal, je pense que c’est un match qu’il faut vite oublier. C’est demain que nous, on commence notre éliminatoire, il faut faire tout possible pour gagner le match, et gagner le match, c’est avec vous. ça va être très dur mais on fera tout possible pur arracher les trois points », a déclaré Latoundji.

A en croire ses impressions sur le match de la première journée, le Bénin « était parti au Sénégal, pour faire quelque chose de bon », Mais dit-il, malheureusement, ils sont tombés sur une équipe très bien en place. « Je pense qu’on s’est mis des battons dans les roues nous même », se désole-t-il.