Accès des Africains aux vaccins Covid: Boni Yayi pas d’accord avec la décision de l’OMC

L’ancien président béninois Boni Yayi a décrypté la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l’accès des Africains aux vaccins anti-Covid. Dans un post publié sur sa page Facebook ce lundi 20 juin 2021, l’ex-président de l’Union africaine (UA) pense que « les négociations ont accouché d’une souris ».

Boni Yayi donne raison aux Organisation non gouvernementales (ONG) qui pensent que les discussions de l’OMC sur l’accès des Africains aux vaccins anti-Covid ont accouché d’une souris. L’ancien Chef de l’Etat béninois relève un point positif et trois points négatifs dans la décision de l’OMC.

Le point positif de la décision selon Boni Yayi c’est la « possibilité de fabriquer et d’exporter les vaccins ». Mais il note trois points négatifs qui penchent la balance en faveur des puissances comme la Chine, la Russie et l’Inde.

Les trois points négatifs

1- Pas de transfert de technologie(savoir faire) d’où la nécessité de reprendre les 50 000 procédures nécessaires à la fabrication du vaccin avec le risque de produire un vaccin moins efficace.

2- Pas de levée des brevets sur les traitements du COVID-19 dont aurait besoin l’Afrique.

3- La durée de 5 ans de levée des brevets est trop courte pour susciter les investissements nécessaires à la production des vaccins.

« Ce résultat est en retrait par rapport aux projets portés par l’UE et l’OMS de construire des usines de fabrication des vaccins ARN dans six (6) pays africains sous la supervision des laboratoires occidentaux avec transfert progressif de la technologie de fabrication des vaccins et de médicaments contre certaines maladies (diabète, cancer et SIDA), par exemple. Il est donc nécessaire que l’OMC complète sa décision par la prise en compte de la démarche de l’UE et de l’OMS », a conclu Boni Yayi.