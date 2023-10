Zinedine Zidane accusé d’avoir gâché la carrière d’Eden Hazard

Ce mercredi, dans son édition du jour, le Daily Mail, a rendu hommage à Eden Hazard qui a pris sa retraite sportive. Le tabloïd a également pointé du doigt la responsabilité de Zinedine Zidane dans la fin de carrière gâchée du joueur belge.

Un peu à la surprise générale, Eden Hazard a annoncé la fin de sa carrière de footballeur ce mardi, via les réseaux sociaux. Dans la foulée, plusieurs hommages ont été rendus au joueur, notamment de la part de ses anciens clubs, Chelsea, Lille et le Real Madrid, mais aussi de stars telles que Kylian Mbappé et Romelu Lukaku.

Au lendemain de cette annonce, ce sont les médias européens qui ont pris le relais pour saluer la carrière du joueur. En Belgique, La Dernière Heure, dans son supplément sport, titre sobrement : “La fin d’une ère”. Dans ses pages intérieures, El País évoque “la triste conclusion de la période la plus onéreuse de l’histoire du Real Madrid”, rappelant le transfert d’Hazard pour plus de 100 millions d’euros en provenance de Chelsea en 2019.

En Angleterre, en revanche, l’attention se porte sur la recherche des raisons de son départ prématuré, et ce qui est principalement mis en cause, c’est son transfert au Real Madrid. Le Daily Mirror rend hommage à la «légende de Chelsea qui se retire». Cependant, le tabloïd souligne le rôle de Zinedine Zidane dans la déception qu’a connue le Belge au Real Madrid : «La carrière d’Eden s’est essoufflée. La star a brillé jusqu’à son transfert à Madrid, où Zidane n’était pas un fan.»

“j’ai bien joué sous la direction de Zidane”

Pour rappel, Eden Hazard a disputé une seule saison sous la direction de Zinedine Zidane au Real Madrid. Titularisée à ses débuts par le français, l’ancienne gloire de Chelsea a progressivement perdu sa place à cause des pépins physiques à répétition, et de ses performances décevantes lors des quelques matchs qu’il a joués.

Hazard a toutefois expliqué qu’il a préféré évoluer sous Zidane que sous Carlo Ancelotti, qui a pris la relève du français en 2022. « J’ai peut-être connu ma meilleure période à Chelsea. Au Real, j’ai bien joué sous la direction de Zidane, nous avons parlé quand il est parti, il était triste parce que je n’avais pas été capable d’être aussi performant que prévu”, a-t-il déclaré récemment.