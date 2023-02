Vitale: après l’arrangeur Momo Wang, la chanteuse s’offre un autre amoureux

La chanteuse Coupé décalé, Vitale a dévoilé son nouvel amoureux en marge de la célébration de la journée de Saint Valentin.

Après l’arrangeur Momo Wang avec qui elle avait même fait un faux mariage, suivi des baisers langoureux sur les réseaux sociaux, Vitale semble être de nouveau en couple. Pour la Saint-Valentin, Bomisso Nadège alias Vitale s’est affichée avec un autre homme avec qui, elle échange des baisers. Cette fois-ci, c’est Marco Versace, un Ivoirien présenté comme artiste et homme d’affaires.

« I love you my husband sucré mielleux, mon Valentin Marko Versace, je m’apprête pour t’accueillir à l’aéroport. À tout à l’heure, ma lumière », a écrit Vitale. S’agit-il d’un énième coup de buzz ? On se rappelle qu’en 2021, vitale avait échangé de nombreux baisers langoureux et mielleux sur les plateaux télé avec Momo Wang ainsi que des déclarations d’amour avant d’annoncer que c’était un scénario orchestré de toutes pièces, pour faire la promotion de sa chanson »Mon bébé ».

»Depuis un moment, on a constaté qu’il faut les buzz pour booster les artistes, surtout au niveau du Coupé décalé. Regardez mes précédentes chansons, c’était sans buzz, mais allez y voir le nombre de vues sur YouTube. Tu peux faire une belle chanson avec toute la belle voix que tu as, mais s’il n’y a pas de buzz autour, la chanson n’ira pas loin… Aujourd’hui, si je suis sur toutes les scènes, c’est grâce à ça », avait-elle expliqué.