« Vinicius a pleuré lors du 6-1 du Barça face au PSG », un ex conseiller barcelonais

Dans une interview pour la radio espagnole SER, André Cury, ancien conseiller du FC Barcelone au Brésil devenu aujourd’hui agent, a révélé que Vinicius « était supporter du Barça » et aurait même « pleuré le soir de la remontada » contre le PSG.

Imaginez Vinicius Jr avec le maillot du Barça. Aujourd’hui leader offensif incontestable du Real Madrid, le jeune prodige brésilien aurait pu évoluer sous les couleurs du rival barcelonais, a en croire André Cury, ancien conseiller du FC Barcelone au Brésil devenu aujourd’hui agent. « Tout était réglé et Madrid a découvert qu’il était à Barcelone et l’a invité à aller à Madrid, mais ils ne le connaissaient même pas à Madrid. Vinicius est allé à Madrid parce que ses agents ont choisi cette destination.« , explique-t-il lors d’un entretien pour la radio espagnole SER, relayé par RMC Sport.

André Cury ne s’est pas arrêté là. L’agent de joueurs a également assuré que Vinicius Jr lui avait confié qu’il était un fan du FC Barcelone. « Cela faisait trois ans que nous travaillions sur cette signature et ses agents nous ont trahis. Vinicius m’a dit qu’il était un Culé. Il a pleuré lors du 6-1 du Barça face au PSG. C’est lui qui me l’a dit, ce n’est personne d’autre« , a-t-il révélé. Celui qui était chargé de proposer des joueurs brésiliens à la direction catalane s’est montré très sûr de lui.

« nous nous sommes tournés vers Rodrygo »

Il poursuit en faisant une comparaison entre Vini et Rodrygo, un autre brésilien pisté par le Barça qui a également rejoint le Real Madrid: « L’histoire avec Vinicius est une question de trahison. Rodrygo était suivi, mais il a été décidé de ne pas entrer dans la lutte pour le signer. Nous parlions à Vinicius, mais quand il nous a trahis, nous nous sommes tournés vers Rodrygo. Pour moi, Rodrygo est plus complet que Vinicius.«

Pour finir, André Curry explique que l’échec du Barça dans le dossier Rodrygo était lié à l’argent. « Nous sommes allés à Santos pour négocier, mais nous n’avons pas réussi à conclure l’affaire et le Real Madrid est arrivé avec une proposition économique bien plus importante. Son père m’a dit que si je négociais entre Santos et Barcelone, Rodrygo irait au FC Barcelone pour moins d’argent.« , ajoute-t-il. Désormais, au Real Madrid, les deux prodiges font le bonheur du club et des supporters madrilènes.

