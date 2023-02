Villarreal-Barça: le groupe du Barça avec Marcos Alonso

Le Barça se déplace ce dimanche sur la pelouse de Villarreal dans le cadre de la 21è journée de Liga. Le groupe de Xavi pour ce match est tombé.

Solide leader au classement avec 8 points d’avance sur le dauphin, Real Madrid, le Barça se déplace ce dimanche à Madriga pour y défier Villarreal. Un match comptant pour la 21è journée de Liga. Une rencontre où la victoire permettrait aux Blaugranas de consolider leur première place en tête du tableau.

Irrésistible depuis le début de l’année 2023, les Catalans devraient venir à bout du Sous-marin jaune qui reste sur une cuisante défaite contre Elche (1-3) le weekend dernier. Mais l’actuel 6è de Liga, en course pour la qualification en Ligue des champions, ne viendrait pas en victime expiatoire et va sans doute vendre cher sa peau. Le duel promet donc d’être explosif et c’est tant mieux pour le spectacle.

« Chaque match est décisif, encore plus à ce stade de la saison. Il faut mettre plus de pression, surtout sur Madrid. Chaque début de match est très difficile. Tout le monde joue pour gagner. Ce sera compliqué demain soir contre une grande équipe et un grand entraîneur« , a d’ailleurs tenu à temporiser Xavi Hernandez ce samedi en conférence de presse d’avant-match.

Pour ce déplacement, l’entraîneur du Barça a convoqué l’ensemble de ses meilleurs joueurs. Et le technicien espagnol a également appelé le défenseur Marcos Alonso qui a récemment perdu son père, Marcos Alonso Pena, décédé jeudi des suites d’une longue maladie, âgé de 64 ans.

Milieu de terrain de formation, Marcos Alonso Pena a évolué au Barça entre 1982 et 1987. Au cours de son aventure chez les Blaugranas, l’Espagnol a notamment remporté une Liga, une Coupe du Roi, une Supercoupe d’Espagne et deux Coupes de la Ligue. Il a également disputé quelques saisons sous les couleurs de Racing de Santander (1977-1979 et 1990-1991), l’Atlético de Madrid (1979-1982 et 1987-1989) et le CD Legrones (1989-1990).

Le groupe du Barça face à Villarreal: