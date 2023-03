USA: le rappeur Tekashi 6ix9ine hospitalisé en urgence après une violente agression (vidéo)

Alors qu’il vit toujours sous la menace de ses anciens camarades de gang, contre qui il a témoigné en 2020, le rappeur américain Tekashi 6ix9ine a été victime d’une violente attaque dans une salle de sport du sud de la Floride.

Tekashi 6ix9ine a été transporté d’urgence à l’hôpital pour des blessures qu’il a subies après avoir été sauvagement battu par un groupe d’hommes dans une salle de sport du sud de la Floride. Selon son avocat, le rappeur était à l’intérieur du sauna le mardi 21 mars dans un LA Fitness lorsqu’il a été attaqué par des gars.

6ix9ine a essayé de de se défendre, mais les assaillants étaient trop nombreux. Ils l’ont roué de coup, le trainant au sol avant de s’enfuir. Le personnel de la salle de sport a entendu le vacarme et a immédiatement averti un responsable. La police et les EMS ont ensuite été appelés sur les lieux et il a été transporté à l’hôpital en ambulance.

Bien que l’on ne connaisse pas encore l’état de santé actuel de Tekashi 6ix9ine, l’avocat de l’artiste a déclaré qu’il avait des incisions au visage et des bleus. Une vidéo, qui est rapidement devenue virale sur Twitter, montre l’un des assaillants en train de dire : « Prends une photo, je vais devenir célèbre. »

Cette attaque survient alors que le rappeur avait été condamné à deux ans de prison et avait témoigné contre ses anciens camarades de gangs. Tekashi 6ix9ine a connu une carrière mouvementée, caractérisée par des scandales et des problèmes judiciaires.