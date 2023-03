USA: Décès du célèbre guitariste Wayne Swinny, des suites d’une hémorragie cérébrale 

Le célèbre guitariste Wayne Swinny, et membre fondateur du groupe de hard rock Saliva, est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale ce mercredi 22 mars 2023.

L’univers musical américain est de nouveau en deuil. Wayne Swinny, le célèbre guitariste et membre fondateur de Saliva, est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale. La triste nouvelle a été confirmée par les autres membres du groupe, à travers un post sur les réseaux sociaux.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre frère Wayne Swinny« , a déclaré mercredi le groupe de rock sur Facebook . « Wayne est décédé cet après-midi d’une hémorragie cérébrale spontanée alors que nous étions en tournée. Wayne manquera à tous ceux qui l’ont connu, », ont-ils ajouté.

La nouvelle du décès de Swinny intervient un jour après son admission dans une unité de soins intensifs à la suite d’une hémorragie cérébrale. en effet, les camarades du groupe de Swinny ont annoncé plus tôt mercredi, qu’il avait été emmené à l’hôpital après avoir été retrouvé en état de « détresse médicale » mardi matin.

Réagissant à la disparition du guitariste, l’épouse de Josey Scott, le chanteur principal de Saliva, a écrit sur les réseaux sociaux que le groupe était « en état de choc et de chagrin » après la mort choquante de Winny. Elle a décrit Swinny comme son « âme sœur musicale » et l’a félicité pour son sens de l’humour.

Pour rappel, le groupe Saliva s’est formé en 1996 avec Swinny, la chanteuse Josey Scott, le guitariste Chris Dabaldo, le bassiste Dave Novotny et le batteur Paul Crosby. Il sort un album éponyme en 1997, puis fait ses débuts sur un label majeur en mars 2001 avec « Every Six Seconds ». Il a été nominé aux Grammy Awards pour la meilleure performance hard rock en 2002.