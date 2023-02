« Une victoire inévitable nous attend », Volodymyr Zelensky

En conférence de presse ce vendredi 24 février, un an après l’invasion de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky a fixé l’objectif de vaincre la Russie « cette année ».

« Si [nos] partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend », a déclaré le président ukrainien lors d’une conférence de presse, vendredi 24 février, dans une adresse solennelle à la Nation, diffusée sur les réseaux sociaux, à l’occasion du premier anniversaire du lancement de l’invasion russe de l’Ukraine, ordonnée par Vladimir Poutine, le 24 février 2022. « Si le général [et chef d’état-major américain Mark] Milley souhaite qu’on repousse l’ennemi plus vite, il doit accélérer les livraisons d’armes », a-t-il ajouté.

« Nous avons enduré. Nous n’avons pas été vaincus. Et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année », a lancé, le président ukrainien. « Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout. Nous vaincrons tout le monde. Parce que nous sommes l’Ukraine ! L’Ukraine a surpris le monde. L’Ukraine a inspiré le monde. L’Ukraine a uni le monde. Il y a des milliers de mots pour le prouver, mais quelques-uns suffiront. »

Kiev « travaille dur » sur une contre-offensive

Au jour du premier anniversaire de la guerre, qui détruit ses infrastructures et tue son peuple, l’Ukraine a annoncé préparer une contre-offensive contre l’armée russe. « Nous frapperons plus fort et à de plus grandes distances, dans les airs, sur terre, en mer et dans le cyberespace. Il y aura notre contre-offensive. Nous travaillons dur pour la préparer », a affirmé sur Facebook le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Le numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a juré la « victoire », assurant que son pays était prêt à aller jusqu’aux frontières de la Pologne. « Nous atteindrons la victoire. Nous voulons tous que cela se produise le plus vite possible. Et ce jour viendra », a écrit sur Telegram l’ex-président. Il faut « repousser les frontières des menaces contre notre pays le plus loin possible, même s’il s’agit des frontières de la Pologne » voisine.