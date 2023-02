Un second séisme très puissant frappe le sud-est de la Turquie

Triste nouvelle. Un second tremblement de terre très puissant d’une magnitude de 7,5 a frappé la Turquie ce lundi, quelques minutes après le premier qui a fait de nombreuses victimes en Turquie et en Syrie.

Alors que la Turquie et la Syrie sont en proie à la désolation depuis qu’un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi 6 décembre, tuant plus de 1 000 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, une réplique a de nouveau agité la région en fin de matinée, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS).

En sismologie, cela s’appelle une réplique. Soit un tremblement de terre qui a lieu après et à proximité d’un premier épisode. Selon l’USGS, ce nouveau tremblement de terre était de magnitude 7,5. Il s’est produit à la mi-journée sur place (11 h 24 en France), à 4 km au sud-est de la ville turque d’Ekinozu.

Plus de 1 200 décès

Le premier tremblement de terre de magnitude 7,8 a provoqué la mort d’au moins 1 200 personnes dans le sud du pays et en Syrie.

D’après l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4 h 17 (2 h 17, heure de Paris), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. Selon l’AFAD, le séisme était d’une magnitude de 7,4, et d’une profondeur de 7 kilomètres. L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province turque de Kahramanmaras, à 60 kilomètres environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne. Cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’AFAD. Les secousses ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’Agence France-Presse (AFP).