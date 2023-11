Un quartier culturel et créatif à Cotonou: le projet mis en oeuvre

- Publicité-

Cotonou, la capitale économique et ville vitrine du Bénin va abriter un quartier culturel et créatif. Le gouvernement au cours du conseil des ministres de ce mercredi 8 Novembre a marqué son accord en vue de la contractualisation avec divers prestataires pour les missions de conception architecturale, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, d’études techniques, et de direction de l’exécution des travaux

Ce projet culturel de grand standing permettra de mettre en scène le potentiel de la capitale économique du Bénin, d’ajouter du contenu à la destination touristique, de stimuler l’écosystème des industries culturelles et créatives, vecteurs de puissance économique, de rayonnement à l’international et de compétitivité, tout en assurant la promotion d’une économie créative.

ll s’agira notamment, à travers ce projet, de :

implémenter un écosystème créatif dans le cœur de la ville autour de l’équipement structurant qu’est le Musée d’Art Contemporain de Cotonou ;

construire un territoire symbolique reflétant le dynamisme et le positionnement d’avant-garde du Bénin dans le champ de l’économie créative en capitale culturelle, épicentre de l’art et des industries culturelles et créatives en Afrique de l’Ouest.

Tout ceci, selon le compte rendu du conseil des ministres, fera émerger un district des galeries d’art, des ateliers d’artistes, véritables lieux de création et de production ; des espaces laboratoires gérés par les artistes, lieux d’expérimentation créatifs ; des résidences d’artistes, lieux de recherche et de création ; des agences créatives en matière de médias, publicité, architecture, de production audiovisuelle ; des show- rooms de stylistes comme lieux d’exposition et de vente de fashion design ; des bureaux et espaces de coworking, des commerces et services ; un centre culturel binational bénino-français ; le marché artisanal mixte de Cotonou, etc.

En somme, le Quartier culturel et créatif est l’espace dans lequel la densité des équipements culturels, musées, théâtres, lieux de création artistique- ateliers, d’artistes-acteurs et événements, génère une dynamique locale et un écosystème créatif très attractif.