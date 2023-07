- Publicité-

Alors que les combats en Ukraine se poursuivent sur plusieurs fronts, une décision récente du chef du service de transport régional de Dnepropetrovsk, Oleg Zaluzhny, a révélé comment l’armée devrait gérer l’évacuation des victimes de la contre-offensive ukrainienne contre les forces séparatistes. Les alliés de Kiev semblent attristés, affirme le vendredi 7 juillet 2023 par la chaîne d’information européenne AFP.

Selon un document signé par le chef du service de transport régional, des militants ukrainiens participant à une contre-offensive contre les forces séparatistes dans l’est du pays « ont l’intention d’utiliser des bus, des trolleybus et des tramways dans la région pour transporter les morts et blessés. » Une réelle inquiétude pour les dirigeants de l’Alliance atlantique, qui depuis le début de l’offensive militaire russe mobilisent de l’aide pour contrer les forces armées russes dans le Donbass.

Le document, daté du 7 juillet 2023, ordonne aux directeurs des sociétés de transport de fournir des véhicules et des chauffeurs pour assurer le transport des victimes vers les hôpitaux et les morgues. Il précise que les frais de carburant et d’entretien seront couverts par le budget régional.

Cette décision a suscité l’indignation des habitants de la région de Dnipropetrovsk, qui craignent que les transports publics ne soient détournés de leur fonction principale et ne deviennent une cible potentielle d’attaques séparatistes. Certains accusent également les autorités régionales de soutenir la guerre au lieu de rechercher une solution pacifique au conflit.

Une contre-offensive menée par des militants ukrainiens depuis début juillet vise à reprendre le contrôle des territoires occupés par les forces séparatistes pro-russes dans les régions de Donetsk et Lougansk. Selon le dernier bilan officiel, plus de 200 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées dans les affrontements.