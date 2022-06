UFOA B U17 2022: le Nigéria domine le Burkina Faso et remporte le tournoi

Le Nigéria a remporté le tournoi UFOA B U17 2022 après sa victoire face au Burkina Faso (2-1) ce vendredi en finale à Cape Coast au Ghana. Un exploit des Golden Eaglets qui succèdent à la Côte d’Ivoire, vainqueur de l’édition précédente.

Le Nigéria a décroché ce vendredi le trophée du tournoi de la zone B de l’Union des Fédérations ouest-africaines dans la catégorie des moins de 17 ans UFOA B U17 2022, en battant son homologue du Burkina Faso en finale. Dans un match disputé à Cape Coast au Ghana, les Golden Eaglets se sont imposés sur le score de 2-1.

Annoncée pourtant favorite pour cette rencontre, l’équipe nigériane a cependant dû batailler dur pour arracher la victoire. Opposés à des valeureux Étalons cadets, les nigérians U17 ont longtemps buté sur la défense adverse. Il a fallu attendre la 22è minute avant de voir les Golden Eaglets prendre les devants au score grâce à un joli but d’Abubakar. Mais juste avant la pause, Ouedraogo sur une belle action collection va remettre les deux équipes à égalité.

De retour des vestiaires, le Nigéria va changer de tactique avec un pressing très haut. Une stratégie qui n’a pas pris de temps à porter ses fruits avec le second but pour les Golden Eaglets signé Abubakar qui s’offre un doublé dans cette rencontre. Un petit avantage que l’équipe nigériane conservera jusqu’au coup de sifflet final malgré les nombreux assauts des burkinabé pour revenir à la marque.

Le Nigéria remporte donc la partie et s’offre le titre. Le Burkina Faso va de son côté se contenter de la deuxième place sur le podium devant le Ghana qui a arraché la dernière manche après son succès face à la Côte d’Ivoire (3-2) en match de classement. A noter que les Golden Eaglets et les Étalons sont qualifiés pour la phase finale de la CAN cadette 2023 qui aura lieu en Algérie.