Twitter: les abonnés Blue pourront désormais télécharger des vidéos d’une durée de deux heures

Elon Musk a annoncé jeudi que les membres vérifiés du site de microblogging pourront désormais télécharger des vidéos d’une durée de deux heures.

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a annoncé son intention de faire de Twitter un centre pour les créateurs, qui remettrait en cause la domination de YouTube et d’Instagram. Parmi les stratégies qu’il a présentées pour atteindre cet objectif figurait l’allongement de la durée de téléchargement des vidéos. Tenant sa promesse, Musk a annoncé que Twitter permettait désormais aux utilisateurs de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 2 heures.

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023

Selon TechCrunch, un portail technologique basé aux États-Unis, Twitter a apporté des modifications à son offre payante et a étendu la limite de 60 minutes à deux heures. L’entreprise a également modifié sa page Twitter Blue et a indiqué que la limite de taille des fichiers vidéo pour les utilisateurs payants passait désormais de 2 Go à 8 Go. Alors qu’auparavant, le téléchargement de vidéos plus longues n’était possible qu’à partir du web, il est désormais possible de le faire à partir de l’application iOS. Malgré ces changements, la qualité maximale pour le téléchargement reste 1080p, rapporte TechCrunch.