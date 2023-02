Triste nouvelle pour Funke Akindele: l’actrice nigériane Jenifa en deuil et inconsolable

L’actrice nigériane Funke Akindele dite Jenifa est en deuil. Sa mère Adebanjo-Akindele est décédée le mardi 7 février 2023.

Jenifa est désormais orpheline de père et de mère. Trois ans après le décès de son père en décembre 2019, sa mère est décédée mardi dernier. La triste nouvelle a été annoncée par la sœur aînée de l’actrice, Olubunmi Akindele à travers un message déchirant sur son compte Instagram.

« C’est avec le cœur lourd, mais en totale soumission à Dieu Tout-Puissant que les familles Adebanjo et Akindela annoncent le décès de leur fille, mère, grand-mère et sœur, DR. R B ADEBANJO-Akindele, survenu le mardi 07 février 2023. Que sa douce âme commence son repos éternel dans la paix. Amen. », a-t-elle écrit en légende d’une photo.

« Des obsèques en l’honneur de son décès seront annoncées en temps voulu », a ajouté la sœur aînée de Jenifa sans évoquer la cause du décès de leur mère. Pour l’heure, abattue et inconsolable depuis la mort de sa mère , l’actrice n’a pas encore réagi à cette bien triste nouvelle.

Pour rappel, en décembre 2019, pour le décès de son père, la star de Nollywood et mère de deux enfants, a partagé avec ses fans, sa peine et sa tristesse. Dans une vidéo, on pouvait voir l’actrice en larmes et inconsolable exprimant son chagrin et combien elle a essayé de tenir le coup.

Le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a exprimé sa compassion à la candidate au poste de vice-gouverneur du Parti démocratique populaire, Akindele, à la suite du décès de sa mère.

Pour lui, il était difficile de trouver les mots justes pour présenter ses condoléances à quelqu’un qui a perdu une personne aimée car dit-il: « la perte d’une mère est l’un des plus profonds chagrins pour homme ».