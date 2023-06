Triste nouvelle pour Camille Makosso: sa sœur Lolo Beauté arrêtée

Lolo Beauté a été arrêtée dans la soirée du samedi 3 juin 2023 à l’aéroport Félix Houphouet Boigny d’Abidjan alors qu’elle était en provenance de Paris.

La sœur du général Camille Makosso Lolo Beauté est dans de beaux draps. A son arrivée en Côte d’Ivoire, l’influenceuse a été interpellée à l’aéroport. « Lolo Beauté, sortez car l’heure est très grave », a alerté Camile Makosso samedi soir. Pour l’instant, les raisons de son arrestation ne sont pas rendues publiques.

Mais son arrestation pourrait bien être liée à l’incident de fin février 2023 lorsque sa nudité à fuité. En effet, en plein direct et en pleine séance d’épilation le dimanche 26 février 2023, Lolo Beauté, sœur du pasteur Camille Makosso a fait tomber sa serviette laissant voir son entrejambe.

Des sanctions annoncées

Après la HACA qui a annoncé des sanctions contre Lolo Beauté notamment la restriction de son compte Facebook et de sa monétisation pour une période de trente jours, le Procureur Adou Richard a également brisé le silence lors d’une rencontre du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) sur la liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Selon le magistrat, une enquête sera ouverte contre Lolo Beauté.

« C’est inadmissible. Il ne faut absolument pas laisser faire, c’est impossible. Ce n’est pas possible, c’est une honte, on ne peut pas continuer à laisser faire », a-t-il réagi. Il a également promis qu’avec ses équipes, ils prendront des dispositions pour « rendre internet plus digeste », car dit-il « il y a beaucoup de choses qu’on peut faire (sur internet) ».

