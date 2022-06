Tournoi UFOA B U17: le Ghana bat la Côte d’Ivoire et se place sur le podium

Le Ghana recevait la Côte d’Ivoire ce vendredi à Cape Coast dans le cadre du match de classement du tournoi UFOA B U17. Et les Black Starlets se sont imposés sur le score de 3-2, prenant ainsi la 3è place sur le podium.

Hôte du tournoi UFOA B U17, le Ghana ne quittera pas la compétition bredouille. Les Black Starlets ont remporté la médaille de bronze après leur victoire face à la Côte d’Ivoire en match de classement. Opposés en effet aux Éléphanteaux ce vendredi à Cape Coast, les ghanéens cadets se sont imposés sur le score de 3-2.

Dans une rencontre âprement disputée, le Ghana a dû attendre les ultimes secondes de la fin de la partie pour arracher la victoire. Surpris en début de match sur un penalty transformé par Yan Diomande (5è), les locaux vont rapidement revenir à la marque grâce à Abdul Rashid également sur penalty (9è). Un score qui restera inchangé jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, le jeu va monter en intensité avec les deux équipes décidées à reprendre l’avantage. Mais c’est le Ghana qui va trouver la faille dans cette confrontation. A la suite d’une action collective, Richard Apokum trompe le portier adverse pour le 2-1 (58è). Un but précieux que les ghanéens vont conserver jusqu’à l’heure de jeu avant qu’Aboubacar Sidick ne remette les deux équipes à égalité (78è). Mais en toute fin de rencontre, Razak Slifu sur une dernière tentative redonne une nouvelle fois l’avantage à l’équipe ghanéenne qui s’impose finalement sur le score de 3-2.

Le Ghana remporte donc la partie et se hisse sur le podium derrière le Burkina Faso et le Nigéria qui s’affrontent ce soir en finale du tournoi. A noter que les deux finalistes sont qualifiés pour la CAN U17 2023 qui aura lieu en Algérie.