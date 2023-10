Togo: un groupe de 03 présumés braqueurs et receleurs démantelé

Dans un communiqué mardi, la police togolaise a annoncé avoir démantelé un groupe composés des braqueurs et receleurs qui opèrent à Lomé, la capitale du pays. Les mis en cause seront présentés à la justice pour répondre de leurs actes.

“La Police nationale du Togo a mis la main sur un groupe de trois présumés braqueurs et receleurs qui s’en prennent généralement aux motocyclistes”, informe un communiqué officiel.

Il s’agit des nommés Y. Cissé, H. Kodjo et A. Amina. Ils appartiennent à un réseau dont certains sont déjà sous les verrous. Ce réseau opère à Lomé, à Tsévié, à Amakpapé et à Notsé. C’est à la suite d’une plainte pour vol avec violence de moto survenu le 9 mai 2023 à Tsikplonou-Kondji, que la Police a ouvert une enquête. Elle a permis d’interpeller le 25 septembre 2023, Y. Cissé à Agbelouvé et H. Kodjo à Tsévié.

- Publicité-

Ces malfrats opèrent à trois. L’un joue le rôle d’un client et sollicite les services d’un taxi-moto pour une destination connue des deux autres. Ceux-ci à moto, eux aussi, suivent discrètement le taxi-moto et le «faux client» jusqu’à un endroit qu’ils jugent propice. Là, ils assomment leur victime et emportent son engin. Les investigations ont révélé que le réseau est présumé auteur de plusieurs braquages. Ils ont reconnu avoir commis plusieurs faits ces dernières années.

À Zanguéra, dans la nuit du 05 juin 2021, ils ont attaqué mortellement un conducteur de taxi-moto avant d’emporter sa moto. À Notsé, le 10 Mars 2022, ils ont tué un autre conducteur sous le «mur d’Agbogbo» avant de partir avec sa moto.

Sur la route de GAME, le 21 avril 2023, le même groupe avait violemment attaqué un conducteur de moto, le laissant sans vie. La nommée Amina, elle, gère les «biens» de ce groupe de criminels.