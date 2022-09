Togo – Maroc : la suppression des visas est effective

Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Togo entamé depuis peu, continue de produire des fruits reluisants. Désormais, l’entrée libre est effective ainsi que la libre circulation entre togolais et marocains.

Un peu plus d’un mois après la signature de l’accord d’exemption réciproque de visa, les citoyens togolais ayant un passeport ordinaire peuvent entrer et sortir du Maroc sans aucun visa, et vice versa. L’annonce a été faite vendredi 09 septembre 2022, par le ministère des affaires étrangères via un communiqué.

La mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens diplomatiques entre le Togo et le Maroc. Ainsi, les Togolais qui se rendent sur le territoire marocain, “pour quelque motif que ce soit” devront se conformer “aux lois et règlements en vigueur” dans le royaume chérifien.

En rappel, Lomé et Rabat entretiennent de bonnes relations. Le Togo a d’ailleurs ouvert un consulat général au Maroc à Dakhla et un forum économique sera bientôt organisé par les deux pays.