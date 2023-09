Togo: les priorités du ministre Dodji Kokoroko pour la rentrée scolaire 2023-2024

- Publicité-

A une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, qui est prévue pour le 25 septembre prochain, le ministre togolais de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, Komla Dodji Kokoroko, a exposé les priorités et les grands axes de cette nouvelle année scolaire, mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

L’une des principales initiatives annoncées est l’application stricte de l’arrêté complétant la police des examens. Selon cette nouvelle directive, aucun correcteur ne pourra corriger les épreuves d’un examen s’il n’a pas préalablement participé à un essai blanc. Cette mesure vise à garantir la compétence et la préparation des correcteurs, renforçant ainsi l’intégrité du processus d’examen, de l’inscription à la proclamation des résultats.

Dans le but d’assurer un contrôle plus accru de l’ensemble du processus d’examen, des surveillants, correcteurs et membres du secrétariat seront systématiquement formés. Cette formation couvrira toutes les étapes du processus, depuis l’élaboration des épreuves jusqu’à l’intégration des notes, en passant par la surveillance des examens et la correction.

Une autre innovation importante est l’introduction de l’anglais au cours primaire dès cette rentrée scolaire. Cette décision vise à renforcer les compétences linguistiques des élèves dès leur plus jeune âge, en reconnaissant l’importance de la maîtrise de l’anglais dans un monde de plus en plus globalisé.

Le ministre Dodji Kokoroko a également souligné l’importance de l’articulation entre les différents niveaux d’enseignement, visant à assurer une transition fluide et efficace pour les élèves tout au long de leur parcours éducatif.

La formation des Conseillers Principaux d’Éducation (CPE) est également un point d’attention, avec l’objectif de renforcer leur rôle en tant que guides et conseillers pour les élèves. En ce qui concerne le matériel pédagogique, l’élaboration de manuels de sciences et de citoyenneté est prévue pour enrichir les ressources disponibles pour les enseignants et les élèves.

Enfin, le ministre a annoncé la création d’une centaine de nouvelles écoles et établissements scolaires pour répondre à la demande croissante d’éducation à travers le pays, soulignant ainsi l’engagement continu du gouvernement en faveur de l’accès à l’éducation pour tous.

La rentrée scolaire 2023-2024 au Togo s’annonce donc sous le signe de l’amélioration de la qualité de l’enseignement, de l’intégrité des examens et de l’adaptation aux besoins changeants de l’éducation moderne.

