Togo: les nouvelles de Kpatcha Gnassingbé après son retour au pays

Fraîchement de retour à Lomé après une évacuation sanitaire qui s’est étendue sur près de cinq mois au Gabon, le médecin traitant de Kpatcha Gnassingbé, demi-frère de l’actuel président Faure Gnassingbé, communique enfin des informations concernant son état de santé.

Après avoir passé plus de quatre mois au Gabon pour des raisons médicales, Kpatcha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense et demi-frère du président togolais Faure Gnassingbé, est de retour à Lomé. Selon les récentes déclarations de son médecin traitant, l’homme qui a été accusé de complot présumé contre son frère Faure Gnassingbé et emprisonné depuis 14 ans, serait en bonne forme après son retour.

Le médecin personnel de Kpatcha Gnassingbé, a affirmé avoir revu à plusieurs reprises son patient depuis son retour au pavillon militaire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lomé fin juillet. « Kpatcha Gnassingbé est en bonne forme« , a déclaré le Dr. lors d’une interview exclusive avec RFI. « Son état de santé s’est considérablement amélioré depuis son admission en soins intensifs au Gabon. Nous sommes confiants quant à sa récupération continue. »

14 ans de détention…

Cela marque un tournant significatif pour Kpatcha Gnassingbé, qui a été détenu pendant 14 ans après son arrestation en 2009. Les accusations qui pesaient sur lui étaient nombreuses, dont notamment un complot présumé contre le gouvernement togolais et même une tentative présumée d’assassinat contre son propre frère, le président Faure Gnassingbé. Depuis sa détention, il avait été incarcéré dans une prison à Lomé, confronté à un processus judiciaire complexe.

Cependant, ces dernières années, la santé de Kpatcha Gnassingbé s’était détériorée, le conduisant à être admis en soins intensifs au Gabon avant d’être transféré dans sa salle d’hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio à Lomé. Les détails spécifiques de sa condition médicale n’ont pas été divulgués, mais il semble que les soins et le traitement reçus au Gabon ont joué un rôle crucial dans son rétablissement.

Le retour de Kpatcha Gnassingbé au Togo suscite des interrogations quant à son avenir légal et politique. Les observateurs nationaux et internationaux attendent avec impatience de voir comment cette situation pourrait évoluer, notamment si des décisions seront prises concernant son maintien en détention ou son éventuelle libération.