Togo: le Port de Lomé, leader en Afrique de l’Ouest et 94e au niveau mondial en 2023

Le classement « One Hundred Ports » de la revue spécialisée Lloyd’s List pour l’année 2023 a récemment été publié, et le Port de Lomé y occupe une position remarquable en tant que premier port d’Afrique subsaharienne et 94e port mondial en termes de trafic conteneurs.

Le Port Autonome de Lomé continue de se hisser au sommet de la scène portuaire mondiale. La plateforme portuaire togolaise a réussi à se classer pour la troisième fois consécutive dans le top 100 des ports les plus actifs au monde en matière de trafic de conteneurs.

Selon le nouveau rapport de la Lloyd’s List, le Port de Lomé a amélioré sa position en passant de la 96e place l’année précédente à la 94e cette année, gagnant ainsi deux places au classement mondial. Bien que le volume de trafic ait légèrement diminué par rapport à l’année précédente, passant de près de 2 millions d’EVP à 1,8 million d’EVP en 2022, le Togo a surpassé ses homologues ouest-africains qui n’ont pas réussi à figurer dans le Top 100.

Ce classement mondial inclut seulement trois ports africains, le Port de Tanger Med au Maroc occupant la 24e place mondiale en tant que premier port sur le continent avec 7,5 millions d’EVP en 2022, suivi par le Port-Saïd en Égypte à la 48e place mondiale avec 4,2 millions d’EVP, se classant deuxième en Afrique. Le Port de Lomé se positionne ainsi en troisième place, améliorant son classement par rapport à l’année précédente où il occupait la 4e place, tout en maintenant son statut de premier port en Afrique de l’Ouest.

Le fruit d’une série de réformes audacieuses au PAL

Ces réalisations notables sont le fruit de réformes audacieuses entreprises par les autorités portuaires togolaises. En effet, les délais de traitement des conteneurs à destination du Togo ont été réduits, passant de 13,4 à 11,45 jours, tandis que les conteneurs en transit ont également connu une amélioration en passant de 16,95 à 15,5 jours.

De plus, le port de Lomé a adopté une approche résolument tournée vers la technologie, permettant aux acteurs économiques d’effectuer leurs opérations en un simple clic, de la gestion des factures aux procédures d’enlèvement des marchandises, contribuant ainsi à optimiser l’efficacité du port. A cela s’ajoute, l’inauguration du Lomé Container Terminal (LCT) en 2022, un investissement de 33 milliards de francs CFA, qui a également propulsé le Port de Lomé vers l’excellence.

La nouvelle position de PAL au sein du Top 100 des ports mondiaux atteste de son engagement envers l’excellence opérationnelle et renforce sa position en tant que plaque tournante du commerce régional et international en Afrique de l’Ouest.