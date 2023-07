Togo: le PNUD dote 10 hôpitaux d’échographes modernes

- Publicité-

Dans le cadre d’une initiative significative visant à améliorer les soins de santé au Togo, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-Togo) a financé l’équipement de dix hôpitaux du pays en échographes de pointe. La cérémonie de réception s’est déroulée au ministère de la santé ce mercredi 19 juillet 2023.

Le Togo bénéficie d’un nouveau soutien essentiel qui contribuera à améliorer la vie de ses citoyens. Cet investissement dans les équipements médicaux vise à renforcer les capacités des formations sanitaires en matière de diagnostic et de prise en charge des femmes. En fournissant des échographes modernes aux hôpitaux, le PNUD espère améliorer de manière significative les résultats en termes de morbidité et de mortalité, notamment chez les femmes.

Binta Sanneh, représentante résidente du PNUD au Togo, a souligné l’importance de l’appui au secteur de la santé, en particulier pour les populations les plus vulnérables, telles que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans la volonté du PNUD de contribuer activement à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens togolais et de renforcer le système de santé du pays.

- Publicité-

En équipant ces hôpitaux en échographes de pointe, le PNUD espère également contribuer à la réduction des inégalités en matière de santé dans le pays. L’accès à des soins de qualité et à des équipements médicaux modernes est un facteur essentiel pour assurer un meilleur avenir à la population togolaise.

Les autorités togolaises se sont félicitées de ce geste généreux du PNUD, qui témoigne d’une coopération fructueuse entre le Togo et les Nations Unies. Ce partenariat stratégique contribuera sans aucun doute à renforcer le secteur de la santé et à promouvoir le bien-être de tous les citoyens du pays.