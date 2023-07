Togo: le journaliste Jacob Ahama conduit à sa dernière demeure

- Publicité-

Le 8 juillet 2023, la communauté médiatique togolaise a rendu un dernier hommage à l’un de ses membres éminents, Jacob Ahama. Journaliste de renom à la radio Victoire FM, Ahama est décédé le 6 juin et a été inhumé à Agbelouvé, situé dans la préfecture du Zio.

La cérémonie funéraire a vu la participation de plusieurs figures publiques et personnalités influentes du Togo. Parmi elles, Me Dodji Apévon, Mme Adjamagbo-Johnson, Francis Pedro Amuzun, Togbui Dagban-Ayivon, Me Célestin Agbogan, Pasteur Edoh Komi, Dr Georges William Kouessan et Prof David Dosseh. La présence de ces personnalités souligne l’impact significatif qu’Ahama a eu sur la société togolaise.

Un hommage poignant a été rendu par ses anciens collègues de la radio Victoire FM. Joachin Agbétime, un de ses confrères, a lu l’éloge funèbre, un moment chargé d’émotion qui a nécessité beaucoup de courage pour être mené à bien. L’émotion était palpable parmi l’assistance, témoignant de l’impact profond qu’Ahama a eu sur ses collègues.

Jacob Ahama, qui n’avait que 46 ans au moment de son décès, laisse derrière lui une veuve et quatre enfants. Sa disparition prématurée a été un choc pour de nombreuses personnes présentes à la cérémonie d’adieu. Son héritage dans le journalisme togolais et son impact sur la société resteront gravés dans les mémoires.