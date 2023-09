Togo: le gouvernement donne un délai aux acteurs des transports pour se mettre aux normes

- Publicité-

Le ministre en charge des transports au Togo a annoncé une période de grâce de deux ans pour permettre aux acteurs du secteur des transports de se conformer aux nouvelles réglementations relatives au renouvellement du parc automobile et à la professionnalisation. Cette annonce a été faite lors d’une réunion rassemblant plus de cinq cents acteurs du sous-secteur des transports routiers.

Accompagné de ses homologues de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que des travaux publics, le ministre Affoh Atcha-Dédji a échangé récemment avec les acteurs du sous secteur des transports routiers. L’objectif de cette initiative est de sensibiliser les acteurs du secteur aux nouvelles lois et de présenter le cadre réglementaire du transport et du transit routier au Togo.

L’une des principales motivations de cette démarche est d’informer les acteurs du secteur des nouvelles dispositions prévues par la loi, de les préparer à une professionnalisation accrue et de s’attaquer au problème persistant de l’insécurité routière dans le pays.



Le ministre des transports a souligné l’importance de cette période de transition de deux ans, offrant aux acteurs du secteur le temps nécessaire pour se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations et pour améliorer leurs pratiques professionnelles.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité sur les routes togolaises, à moderniser le secteur des transports, et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux entreprises. Les acteurs du secteur sont ainsi encouragés à saisir cette opportunité pour s’adapter aux exigences réglementaires en évolution constante et contribuer à un environnement de transport plus sûr et plus efficace au Togo.