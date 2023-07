Togo: le fonds national de promotion culturelle lance un appel à soumission de micro-projets

- Publicité-

Dans son engagement à soutenir financièrement les projets culturels, le ministère togolais chargé de la Culture à travers le fonds national de promotion culturelle, a lancé un nouvel appel à soumission de micro-projets artistiques et culturels.

Bonne nouvelle pour les artistes, créateurs et promoteurs culturels togolais. Le ministère de la culture vient de lancer un appel à soumission de micro-projets artistiques et culturels. Cette initiative vise à valoriser la culture togolaise en offrant des financements aux artistes, créateurs et promoteurs culturels à travers le Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC), qui remplace le Fonds d’Aide à la Culture (FAC).

Selon le ministère de la Culture, cet appel à micro-projets a pour objectif de promouvoir le patrimoine et les industries culturelles au Togo, tout en valorisant les potentialités culturelles pour un développement socioéconomique harmonieux. Cette démarche s’inscrit dans l’ambition des autorités togolaises de développer une industrie culturelle dynamique et florissante.

Il est à noter que le Fonds d’Aide à la Culture (FAC), qui avait pour vocation de financer des initiatives à fort potentiel socioéconomique, est remplacé par le FNPC. En 2019, le FAC avait alloué 600 millions de francs CFA pour soutenir près de 250 projets, tandis qu’en 2021, ce montant s’élevait à 300 millions de francs CFA pour 512 projets. Ces chiffres témoignent de l’engagement continu du ministère à soutenir et à encourager la créativité artistique au Togo.

L’appel à soumission de micro-projets culturels offre de nouvelles opportunités aux acteurs culturels togolais pour concrétiser leurs idées et contribuer au rayonnement du patrimoine national. En soutenant financièrement ces initiatives, le ministère de la Culture favorise la diversité culturelle, encourage l’innovation artistique et stimule le développement économique du secteur culturel au Togo.