Togo: le CMS de Bè Kpota doté de nouveaux blocs en chirurgie et radiographie

Le Centre Médico-Social (CMS) de Bè Kpota, situé dans la commune Golfe 1 du centre-ville de Lomé, vient de franchir une étape capitale dans l’amélioration de ses services de santé. L’établissement dispose désormais de nouveaux blocs en chirurgie et radiographie équipés selon les standards internationaux.

Au Togo, le Centre Médico-Social (CMS) de Bè Kpota s’est doté de nouveaux de nouvelles installations médicales modernes une prise en charge plus efficace et efficiente des patients grâce à un financement de 612,3 millions FCFA du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Cette initiative stratégique vise avant tout à renforcer le plateau technique du CMS de Bè Kpota, permettant ainsi d’offrir des soins de santé de qualité aux plus de 500 000 habitants de la Commune Golfe 1 et de ses environs. Avec l’installation de deux tables d’opération multifonction et deux tables d’anesthésie, les capacités chirurgicales de l’établissement sont significativement améliorées. Ces nouvelles acquisitions comprennent également cinq moniteurs de surveillance et cinq boîtes de radiographie, offrant ainsi un accès amélioré à des services de radiologie de pointe.

L’impact de cette transformation est indéniable. Non seulement le CMS de Bè Kpota est mieux équipé pour répondre aux besoins médicaux urgents, mais il jouera également un rôle crucial dans la décongestion de l’hôpital de Bè, allégeant ainsi la pression sur les installations médicales de la région. En particulier, les urgences gynécologiques obstétriques et les examens radiologiques seront désormais pris en charge avec efficacité et célérité.

La représentante résidente du PNUD au Togo, Binta Sanneh, s’est exprimée sur l’importance de ces actions dans le secteur de la santé. Elle souligne que ces investissements visent à avoir un impact concret sur les populations vulnérables du Togo en améliorant l’accès aux services sociaux de base. Le PNUD continue ainsi de jouer un rôle clé dans le renforcement du secteur de la santé au Togo, en soutenant des initiatives qui changent la vie des citoyens de manière tangible.

La réception de ces équipements de pointe a été faite ce mercredi avec enthousiasme par les professionnels de la santé du CMS de Bè Kpota. Le personnel médical se félicite de pouvoir désormais offrir des soins de haute qualité, à la pointe de la technologie, à leur communauté locale. Cette avancée est également le fruit de la coopération entre le gouvernement togolais et les partenaires internationaux, soulignant ainsi l’importance de la collaboration dans la réalisation d’objectifs de développement communs.

