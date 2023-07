Togo: lancement d’une vaste campagne de traitement contre les maladies tropicales

- Publicité-

Le Togo se mobilise pour lutter contre les maladies tropicales négligées grâce au lancement d’une ambitieuse campagne de traitement. Cette initiative, mise en œuvre par le gouvernement en collaboration avec des partenaires, a été officiellement lancée ce jeudi 21 juillet.

Du 24 au 30 juillet prochain, 13 000 agents de santé communautaires (ASC) déployés sur toute l’étendue du territoire national passeront dans les ménages dans le cadre d’une vaste campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées. Les cibles de cette campagne sont les enfants âgés de 5 à 14 ans, qui recevront des doses d’Albendazole pour traiter les vers intestinaux, ainsi que les personnes âgées de 5 ans et plus qui recevront de l’Ivermectine pour lutter contre l’onchocercose et du Praziquantel pour combattre les schistosomiases.

L’objectif de cette campagne est de fournir des traitements de masse visant à protéger les enfants contre les maladies tropicales souvent négligées mais qui peuvent avoir des conséquences graves pour la santé. Ces maladies négligées, bien que souvent méconnues du grand public, peuvent avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être des populations touchées. C’est pourquoi le gouvernement togolais a pris l’initiative de mettre en place cette campagne de traitement de masse afin de protéger la santé de ses citoyens et de réduire la prévalence de ces maladies dévastatrices.

Outre les traitements administrés, la campagne comprendra également des séances de sensibilisation et d’éducation sur les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention pour réduire les risques de transmission des maladies tropicales.

