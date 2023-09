Togo: l’agence universitaire de la Francophonie soutient désormais l’employabilité des diplômés

- Publicité-

En visite officielle à Lomé, le recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous, a exprimé son intention de soutenir activement la politique visant à améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur au Togo.

Invité pour prendre part au tout premier Salon de valorisation des résultats de recherches et de l’innovation en Afrique de l’Ouest (SaVaRRI-AO), qui s’est déroulé du 18 au 20 septembre à Lomé, le recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Khalbous a profité pour rencontrer le chef de L’Etat togolais Faure Gnassingbé. À l’issue de cette audience, l’AUF a exprimé son engagement à soutenir la politique visant à améliorer l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur au Togo.

« Dans notre quête de progrès, il est essentiel de promouvoir la recherche, non seulement pour nourrir ces secteurs vitaux que sont l’agriculture, la médecine et l’éducation, mais aussi pour favoriser le développement global du Togo », a expliqué le recteur Khalbous au sortir de cette audience fructueuse.

Le recteur de l’AUF a souligné l’importance de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur dans le contexte actuel, où l’accès à un emploi de qualité est essentiel pour assurer la prospérité économique et la croissance durable. Le renforcement des compétences des diplômés et leur préparation à intégrer le marché du travail sont des éléments cruciaux pour le développement socio-économique du Togo.

L’AUF, en collaboration avec les institutions académiques et les acteurs du secteur de l’éducation au Togo, prévoit de mettre en place des programmes visant à améliorer l’adéquation entre les compétences des diplômés et les besoins du marché du travail. Cette démarche vise à créer une synergie entre l’enseignement supérieur et le secteur professionnel, favorisant ainsi l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

En s’associant à cette politique, l’AUF démontre une fois de plus son engagement en faveur de l’éducation supérieure et de la recherche en Afrique francophone. Cette démarche renforce également la position du Togo en tant que leader régional dans le domaine de l’enseignement supérieur.

