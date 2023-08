Togo: la DMP réclame le redécoupage électoral avant les prochaines élections

Dans une nouvelle lettre adressée au président Faure Gnassingbé, Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de regroupement politique la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) est revenue sur le sujet du redécoupage électoral.

La Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) continue de défendre ardemment la question du redécoupage électoral au Togo. Pour les opposants regroupés au sein de la DMP, l’assainissement du cadre électoral demeure une priorité incontournable avant les scrutins prochains. C’est donc la raison pour laquelle, ils ont décidé d’envoyer une nouvelle lettre au Chef de l’Etat.

La correspondance souligne que le redécoupage électoral doit être traité avec la plus grande attention, étant donné qu’il est un facteur clé pour garantir l’équité et une représentation équilibrée au sein de l’Assemblée nationale togolaise. Malgré la demande de la DMP, le redécoupage électoral semble ne pas avoir reçu toute l’attention souhaitée lors des dernières discussions au sein du Cadre permanent de concertation (CPC).

Selon Brigitte Adjamagbo, un redécoupage électoral équitable permettrait de renforcer la démocratie et de garantir une représentativité adéquate des différentes forces politiques au sein du pays. Et pour la DMP, cette revendication est primordiale pour instaurer un climat de confiance entre les acteurs politiques et le peuple togolais. Ils estiment qu’un redécoupage juste et transparent constitue une étape fondamentale vers une démocratie renforcée, où chaque voix compte et où la volonté du peuple est véritablement reflétée au sein des institutions gouvernementales.

Alors que la tension politique demeure palpable, la DMP maintient fermement sa demande et appelle à une prise en compte diligente de cette question cruciale dans le processus électoral à venir.