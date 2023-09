Togo: la 360e prise de la pierre sacrée d’Epe-Ekpe annonce une bonne nouvelle

- Publicité-

La 360e édition de la prise de la pierre sacrée Epe-Ekpe, un événement historique pour les peuples Guins, s’est déroulée ce jeudi 7 septembre 2023 à Glidji Kpodji, située à l’est de Lomé. Cet événement a réuni des chefs traditionnels, des autorités politiques, et des fidèles venus de toute la région pour assister à la révélation de la couleur de cette pierre sacrée

La tradition de la prise de la pierre sacrée remonte à 1662, faisant de cette cérémonie l’une des plus anciennes en Afrique de l’Ouest. Cet événement historique marque le début de la nouvelle année pour les Guins et joue un rôle crucial dans la réconciliation au sein des couvents Guins.

Cette année, la pierre sacrée s’est parée d’une teinte intrigante, un mélange subtil de blanc et de saleté. Selon les prêtres Gê Yéhoué, cette nouvelle teinte blanche-sale annonce des temps de paix, de bonheur, de prospérité et d’harmonie pour les Guins. En outre, la couleur de cette pierre a suscité beaucoup d’interprétations et de spéculations parmi les participants.

Lors de la cérémonie, le ministre de la Culture, Kossi Gbenyo Lamadokou, a tenu à rassurer le peuple Guin sur le fait que des démarches sont déjà entreprises pour inscrire ce site au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance internationale permettrait de préserver et de promouvoir cette tradition millénaire, tout en attirant l’attention du monde entier sur la richesse culturelle du Togo.