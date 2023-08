Togo: Kpatcha Gnassingbé de retour à Lomé après plus de quatre mois au Gabon

Un peu plus quatre mois après son évacuation au Gabon pour raisons sanitaires, Kpatcha Gnassingbé le demi-frère du chef de l’Etat est de retour à Lomé, apprend-on des médias locaux.

Son séjour au Gabon, qui a duré quatre mois, a été entouré de mystère, et peu d’informations ont été divulguées concernant la nature exacte de son traitement médical dans un centre de santé militaire à Libreville.

Kpatcha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense et demi-frère du président Faure Gnassingbé, a été arrêté en 2009, après avoir été accusé de complot présumé contre le gouvernement togolais. Depuis lors, il a été détenu dans une prison à Lomé et fait face à une série d’accusations, dont celle de tentative d’assassinat contre son propre frère.

En 2013, la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a déclaré sa détention comme étant arbitraire. Cette opinion a été partagée l’année suivante par le groupe de travail de l’ONU sur la question.

Au cours des années, Kpatcha Gnassingbé a maintenu son innocence et a entamé plusieurs recours pour obtenir sa libération de détention. Malgré ses efforts, il a été maintenu en captivité pendant une période considérable.

La décision d’autoriser son déplacement pour des soins au Gabon est intervenue après des années de contestation sur la légalité de sa détention. La Cour de Justice de la Cédéao et le groupe de travail de l’ONU sur la question ont tous deux critiqué les conditions de sa captivité et ont appelé à des mesures pour assurer le respect de ses droits.

Le retour de Kpatcha Gnassingbé après son séjour au Gabon sera étroitement surveillé par l’opinion publique et les défenseurs des droits de l’homme. La pression reste forte pour que des mesures justes et équitables soient prises concernant son sort et que toute violation de ses droits soit évitée.

Dans l’attente du développement de cette affaire, la communauté internationale continuera de suivre de près la situation, espérant qu’une résolution équitable et respectueuse des droits de l’homme sera trouvée pour Kpatcha Gnassingbé, mettant ainsi fin à des années de détention controversée et ouvrant la voie à une justice équitable et impartiale.