Togo- Evala: vivez en image les festivités dans la Kozah, en présence du Pr Faure Gnassingbé

Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, poursuit son séjour dans la région de la Kozah, au Togo, pour participer aux festivités d’Evala. Cet événement annuel, considéré comme l’un des joyaux de la culture togolaise, offre une occasion unique de se connecter aux racines ancestrales du peuple Kabyè.

Démarrées depuis le samedi 8 juillet 2023 dernier en présence du président, les festivités d’Evala tirent progressivement à leur fin. A l’instar des années précédentes, le président, lui-même originaire de cette région, a encore assisté aux rituels initiatiques qui marquent la transition des jeunes de l’adolescence à l’âge adulte. Cet événement attire chaque année un grand nombre de participants et spectateurs venus célébrer la richesse culturelle de la région. Les rites d’Evala visent à préparer les jeunes Kabyè à l’endurance, à l’effort et au sacrifice, valeurs nécessaires pour leur rôle futur au sein de la société.

Les festivités d’Evala offrent également l’occasion de célébrer la solidarité et l’unité du peuple Kabyè. Au-delà des combats de lutte, l’événement est une véritable fête communautaire où les familles se rassemblent, les danses traditionnelles sont exécutées et les mets locaux sont partagés. C’est un moment de fierté et de valorisation de l’héritage culturel de la région.

La présence du président Faure Essozimna Gnassingbé lors des festivités d’Evala témoigne de son attachement à la culture togolaise et à son engagement envers les traditions du peuple Kabyè. Sa participation renforce le lien entre le leadership du pays et les communautés locales, démontrant ainsi son soutien aux coutumes et aux pratiques culturelles qui contribuent à l’identité nationale.