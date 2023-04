Terrorisme: Patrice Talon n’exclut pas le déploiement de militaires rwandais au Bénin

Au cours de la sa visite de travail au Bénin, le président Paul Kagame a abordé avec son homologue béninois l’état de la coopération militaire entre le Bénin et le Rwanda. Les présidents souhaitent une dynamisation de cette collaboration en ce moment où le Bénin fait face à la menace terroriste.

Le Bénin et le Rwanda expriment leur volonté de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. En visite de travail à Cotonou, Paul Kagame a réaffirmé la disponibilité de son pays à soutenir le Bénin. Dans cette coopération militaire, le président Patrice Talon fait savoir qu’il n’y aura pas de limite. Le seul objectif, c’est de mettre totalement en déroute l’ennemi qui sème la terreur au nord du Bénin.

Nous n’avons pas de limite dans l’expression de cette coopération. Patrice Talon

Selon le président béninois, la coopération militaire entre le Rwanda et le Bénin implique plusieurs aspects. « Elle peut aller, pour commencer, dans l’encadrement, le coaching, la formation », a-t-il dit, avant d’ajouter que cette coopération peut aller jusqu’à « dans le déploiement conjoint », si le besoin s’impose. « S’il y des Rwandais qui travaillent au Bénin dans le civil, pourquoi des Rwandais ne travailleraient pas au Bénin dans le domaine militaire. Vice versa !! », A indiqué Patrice Talon.

Patrice Talon espère une résolution rapide de la crise sécuritaire au Nord du Bénin

Le président béninois ne souhaite pas que la lutte contre le terrorisme soit un défi éternel pour le Bénin. Patrice Talon espère que la situation sera vite maîtrisée « pour ne pas devoir aller le plus loin possible ». « Que cela ne soit pas pour nous un défi éternel. La situation au Nord du Bénin sera bientôt, je pense bien et je l’espère, totalement maîtrisée », a-t-il conclu.