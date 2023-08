Tennis: « Comme le salon de Snoop Dogg », les joueurs se plaignent de l’odeur de cannabis à l’US Open

L’US Open, l’un des tournois de tennis les plus attendus de l’année, a débuté depuis le lundi 28 août à New York dans l’emblématique parc municipal de Flushing Meadows. Au-delà des matches qui offrent déjà du spectacle, un fait insolite attire l’attention. En effet, plusieurs joueurs se sont plaint de la forte odeur de cannabis, rapporte RMC Sport.

« Aux quatre coins du court tu as aussi des odeurs un peu différentes. Ça peut être la weed (le cannabis) d’un côté, la merde de l’autre… Ce n’est pas forcément facile mais il faut faire avec. Il y a beaucoup de public qui passe, beaucoup de mouvement, ce sont beaucoup de petits éléments qui peuvent être des excuses, après quand tu rates un coup droit il faut aussi accepter que c’est de ta faute et pas de la personne qui a crié ou bougé”, avait lâché le français Adrian Mannarino après sa victoire au premier tour face au Japonais Yosuke Watanuki (7-5, 6-7, 6-3, 7-5).

La joueuse grecque Maria Sakkari a fait face aux mêmes désagréments sur le court numéro 17 lors de son match du premier tour. Malheureusement, elle a été défaite avec un score de 6-4, 6-4 par la joueuse suisse-espagnole Rebeka Masarova. Maria Sakkari a même exprimé son mécontentement à l’arbitre de chaise concernant ces problèmes. « Parfois, vous sentez la nourriture, parfois vous sentez la cigarette, parfois vous sentez l’herbe, a ajouté la 8e joueuse mondiale devant la presse. Je veux dire, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, parce que nous sommes dans un espace ouvert. Il y a un parc derrière. Les gens peuvent faire ce qu’ils veulent…« , a-t-elle déclaré.

L’Allemand Alexander Zverev, tombeur de l’Australien Aleksandar Vukic (6-4, 6-4, 6-4) sur le même terrain, a fait le même constat de manière plus imagée. « Le court n°17 sent définitivement comme le salon de Snoop Dogg. Oh mon Dieu, c’est partout. Tout le court sent la weed« , a analysé la tête de série n°12. Gaël Monfils a fait la même observation ce mardi. « Ça sent fort là, non? Wouah… C’est n’importe quoi« , a-t-il lancé à l’arbitre de chaise.

Un parc pointé du doigt

En réponse aux nombreuses plaintes émanant de joueurs mécontents, la fédération américaine de tennis (United States Tennis Association, USTA) a entrepris une enquête approfondie afin d’élucider l’origine des effluves parfumés en question. L’USTA a ainsi procédé à une révision minutieuse des matches, en portant une attention particulière aux gradins du fameux court numéro 17. Les conclusions de cette investigation indiquent clairement l’absence de toute preuve corroborant la présence de consommation de cannabis dans cet environnement.

Cependant, les regards demeurent rivés vers l’étendue imposante du parc Corona, qui s’étend à proximité des courts numéros 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19. Cet endroit semble être un lieu de prédilection pour les activités liées à la fumette. Il semblerait que ce phénomène dépasse largement le cadre de l’US Open pour prendre une dimension plus vaste et culturelle, imprégnant l’atmosphère de la ville dans son ensemble.

« À chaque coin de rue, vous le sentez. Cela fait désormais partie de notre monde. Il faut s’y habituer.« , confie Ricardo Rojas, membre de la sécurité de Flushing Meadows, à l’agence Associated Press.

