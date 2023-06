« T’aimer », en toute complicité, Ayodélé et T Gang jouent les amoureux (vidéo)

- Publicité-

La semaine dernière, la chanteuse Ayodé et Tgang Le Technicien, ont lancé leur featuring « T’aimer » pour le bonheur de leurs fans. La chanson est une déclaration d’amour intense qui donne des frissons.

Annoncé en grande pompe depuis quelques semaines, le featuring de Ayodélé et Tgang intitulé « T’aimer » est déjà disponible. Titré « T’aimer », c’est un clip dans lequel, la chanteuse Béninoise Ayodélé joue aux amourettes avec l’artiste T Gang le technicien.

Visiblement, Ayodélé connue pour son talent d’artiste chanteuse, percussionniste moderne d’inspiration traditionnelle, est sortie de son univers musical habituel et s’est ouverte à la musique de sa génération.

Lancée depuis environ 5 jours, cette chanson fait couler beaucoup d’encre et de salive sur les médias sociaux. Pour cause, c’est un « TGang » particulièrement très proche de la jeune Ayodélé qui s’illustre dans ce clip.

Très proche et très complice avec des gestes très sensuels, il n’est plus à démontrer que Ayodélé et Tgang jouent à la perfection les amoureux. On se demande si ces deux stars du showbiz Béninois n’ont fait que simuler à moins qu’ils soient très bons comédiens.

