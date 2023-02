« Sur un plateau de tournage… », Léa Djadja raconte sa première rencontre avec Black M

Reçue dans l’émission présentée par Faustine Bollaert à l’occasion de la célébration de la fête de Saint Valentin ce mardi 14 février, l’épouse du rappeur Black M, Léa Djadja, est revenue sur sa première rencontre avec son époux.

Léa se souvient de ce jour où elle a été appelée à remplacer une de ses collègues sur un plateau de tournage pour maquiller les artistes présents, dont Black M. Elle se rappelle que lorsqu’il est arrivé en retard sur le plateau, elle était déjà stressée car il est important de préparer les artistes en premier.

« Il est arrivé en retard mais pour lui, il est arrivé à l’heure, pour une maquilleuse, c’est assez stressant de constater que la personne qu’on doit maquiller, arrive en retard, car il faut préparer les artistes en premier » a raconté Léa en avouant que la situation l’avait mise dans une position inconfortable, mais elle n’a pas osé le presser car il était l’artiste.

« Dès notre premier rapport, il était un peu conflictuel… »

C’est lors de la pause que la conversation entre Léa et Black M a pris une tournure intéressante. Alors qu’elle fumait de la cigarette, Black M s’est rapproché d’elle pour lui notifier que fumer n’était pas bon pour la santé.

« A l’époque, j’étais fumeuse donc à la pause, je suis sortie pour fumer un peu et là, il arrive et il me dit: » Tu sais que ce n’est pas bien de fumer? » J’ai trouvé ça gentil de sa part et je lui ai dit : » Mais, il faut bien mourir de quelque chose » en ce moment, je me suis sentie super intelligente. Lui: » Tu sais, on est sur terre, on a une mission, il ne faut pas se pourrir comme cela » Et la, tout d’un coup s’en suit une conversation assez Philosophique », a raconté la jeune femme.

Léa a été impressionnée par le côté philosophe de Black M, ainsi que par son intelligence, son côté calme et sa réflexion. Elle a découvert un personnage qui dépassait les a priori qu’elle avait de lui.

Une histoire d’amour née d’une situation assez insolite

Alors que le réalisateur ne lui avait pas payé la totalité de son cachet, soit 10€, Léa a tenté de le contacter pour obtenir son dû. C’est à ce moment-là que le réalisateur lui a révélé que c’était Black M qui allait lui rendre l’argent. Léa a donc appelé le rappeur pour le récupérer et c’est ainsi qu’ils se sont retrouvés.

Lors de leur rencontre, Léa a eu un déclic et a réalisé que Black M avait toutes les valeurs qu’elle recherchait chez un compagnon. Leur relation amoureuse a été très rapide et intense, et ils se sont mariés au bout de seulement 3 mois de relation. Aujourd’hui, cela fait bientôt 14 ans qu’ils sont ensemble.

« On s’est rencontré et ce rendez-vous a été une révélation car finalement, il avait toutes les valeurs que je recherchais pour un compagnon de vie. Il a suivi une relation amoureuse très rapide et très intense, bientôt 14 ans que nous sommes ensemble aujourd’hui, on s’est marié au bout de 3 mois de relation « , a révélé la maquilleuse et mannequin.

Cette histoire d’amour improbable est un exemple de la façon dont les rencontres les plus inattendues peuvent changer une vie. Léa a appris à ne pas juger les gens par leurs apparences ou leur métier, et a découvert une personnalité attachante en Black M. Parfois, la vie peut nous réserver de belles surprises lorsque l’on prend le temps de vraiment connaître les gens.