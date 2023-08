SPL: les compos officielles de Al Nassr – Al Shabab, avec Ronaldo et Mané

A l’occasion de la quatrième journée de la Saudi Pro League, Al Nassr reçoit Al Shabab ce mardi soir (19h, GMT+1) dans son stade du Parc Al-Awwal à Riyad. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après un très mauvais début de saison, avec deux défaites consécutives, Al Nassr s’est réveillé avec rage la semaine dernière, en s’imposant (5-0) sur la pelouse de Al Fateh. Les hommes de Luis Castro, vont donc tenter de confirmer leur regain de forme ce mardi soir contre Al Shabab. En face, leur adversaire n’a toujours pas gagné le moindre match dans cet exercice 2023-2024.

Pour ce match, Al Nassr aligne évidemment Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque. Il est accompagné par les nombreuses recrues estivales comme, Brozovic, Otavio, Alex Telles ou encore Sadio Mané et Aymeric Laporte. Seko Fofana lui, victime d’une lésion musculaire ne sera pas de la partie. Du côté d’Al Shabab, ont fait confiance aux titulaires habituel dont Ever Banega et de l’ancien strasbourgeois Habib Diallo.

- Publicité-

Les compositions d’équipe :

Al Nassr : Al Aqidi – Al Ghannam, Al Fatil, Laporte, Konan – Al Khaibari, Otavio, Brozovic – Mané, Ronaldo (cap), Ghareeb

Al Shabab : Kim – Al Saqour, Iago Santos, Al Sharari, Al Sibyani – Al Muwallad, Al Qahtani, Cuellar, Banega (cap), Bahbri – Diallo

Articles similaires