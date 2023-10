Soudan: Kwesi Appiah vise la Coupe du monde 2026 avec les Faucons de Jediane

-Publicité-

Nouveau sélectionneur du Soudan, Kwesi Appiah a livré ses objectifs sur le banc des Faucons de Jediane. Et le technicien ghanéen veut conduire son équipe à la phase finale de la Coupe du monde 2026.

A l’instar d’autres nations du continent, le Soudan est en lice pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les Faucons de Jediane lancent en novembre prochain les éliminatoires du Mondial nord-américain dans la zone Afrique.

Logés dans le groupe B, composé du Togo, de la RD Congo, de la Mauritanie, du Sénégal et du Soudan du Sud, les Soudanais doivent finir en tête de leur poule ou arracher le billet intercontinental pour être du tournoi. Une mission dantesque pour les Faucons qui pourront cependant compter sur leur sélectionneur Kwesi Appiah. Le technicien ghanéen fait d’ailleurs de cette qualification l’un de ses objectifs sur le banc soudanais.

Le coach de 63 ans, qui a dirigé le Ghana lors de la phase finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, espère également guider le Soudan vers la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

« L’objectif qui m’a été fixé est de construire une équipe et de faire en sorte qu’elle se qualifie pour la Coupe du monde 2026 et la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Le seul défi est qu’il n’y a pas de championnat en cours en raison de la guerre qui les a obligés à opérer depuis l’Arabie Saoudite. Mais j’espère que l’ordre et la paix seront rétablis dans le pays. », a déclaré Appiah sur Ghana Soccer Net.

