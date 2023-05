Soudan du Sud: l’ONU prolonge l’embargo sur les armes pour un an

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé l’embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées au Soudan du Sud depuis 2018, exprimant son inquiétude face à la violence persistante et à la crise humanitaire qui sévit dans le pays. Une mesure visant à éviter un retour à un conflit généralisé.

Mardi, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution rédigée par les États-Unis, prolongeant d’un an, l’embargo sur les armes et les sanctions individuelles imposées au Soudan du Sud depuis 2018. La résolution a été adoptée par dix voix pour, tandis que cinq pays se sont abstenus.

Le Conseil de sécurité exprime sa préoccupation face à la persistance de la violence dans une grande partie du pays, qui prolonge la crise politique, sécuritaire, économique et humanitaire. Il appelle les parties en conflit à éviter de replonger dans un conflit généralisé et à respecter l’accord de paix de 2018.

L’embargo sur les armes est prolongé pour une durée d’un an, jusqu’au 31 mai 2024. Cependant, la résolution introduit une disposition assouplissant les restrictions pour le transfert de matériel militaire non létal destiné à la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018. Ces transferts seront désormais possibles sans notification préalable.

La communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité de l’ONU, cherche à endiguer la violence persistante au Soudan du Sud et à soutenir les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans le pays. L’embargo sur les armes vise à empêcher la prolifération d’armes et à réduire les risques de nouveaux affrontements.