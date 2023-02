Somalie: une dizaine de civils tués à Mogadiscio par les combattants d’Al-Shabab

Dix personnes, toutes des civils ont été tuées, sept autres blessées dont trois soldats, dans une attaque d’Al-shabab contre un complexe résidentiel à Mogadiscio, la capitale somalienne. Les quatre combattants d’Al-shabab qui ont mené l’opération ont également été tués.

L’attaque a eu lieu mardi, selon le communiqué du ministère de l’information qui a confirmé qu’un « complexe résidentiel à Mogadiscio a été la cible d’une attaque terroriste ayant débuté par un attentat suicide, suivi de violents affrontements qui ont duré près de 4 heures.«

« Les forces de sécurité somaliennes ont réussi à venir à bout de l’attaque terroriste et à éliminer les quatre assaillants. », a déclaré le ministère précisant que l’attaque a coûté la vie à 10 civils et fait sept blessés, dont trois soldats des forces gouvernementales, en plus de la mort des quatre assaillants.

Dans un communiqué, le mouvement « Al-Shabab » a revendiqué l’attaque: « Nos combattants ont mené une attaque planifiée contre un complexe résidentiel qui abritait des chefs militaires et des membres de milices tribales ayant participé aux opérations militaires contre al-Shabab dans le centre du pays », indique le communiqué, qui ajoute :« L’attaque a permis de tuer 70 miliciens tribaux qui se trouvaient dans le complexe« .

La Somalie a lancé une grande offensive contre les rebelles depuis quelques mois. Une semaine plus tôt, les autorités somaliennes ont annoncé qu’une opération militaire aéroterrestre a permis de neutraliser 200 terroristes du mouvement al-Shabab, dans l’Etat de Hirshabelle (sud).