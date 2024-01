Somalie: un hélicoptère de l’ONU aux mains des terroristes d’Al-shabab

- Publicité-

Des terroristes du groupe Al-shabab ont mis la main sur un hélicoptère de l’ONU, après un atterrissage de l’engin onusien, dans une zone contrôlée par ce groupe terroriste au centre de la Somalie.

Un hélicoptère appartenant à la mission de l’ONU en Somalie qui a décollé de la ville centrale de Beledwayne en direction de Wisil, dans l’État de Galmudug, a atterri d’urgence, à proximité de Hindhere, dans la région de Galgadud, en raison d’un problème technique.

La zone de l’atterrissage étant contrôlée par les terroristes du groupe Al-Shabbab, ces derniers ont réussi à mettre la main sur l’engin. De sources officielles, citées par Anadolu, l’hélicoptère transportait neuf passagers à bord, dont des travailleurs humanitaires, du personnel militaire, des sous-traitants et des étrangers.

« Six d’entre eux ont été pris en otage par des terroristes d’Al-Shabab, alors que deux autres auraient réussi à s’échapper« , rapporte Anadolu, citant des responsables sécuritaires sous couvert d’anonymat.

Instaurer la charia

Harakat al-Chabab al-Moudjahidin, est un groupe terroriste islamiste somalien d’idéologie salafiste djihadiste créé en 2006 lors de l’invasion éthiopienne. Le groupe est issu de la fraction la plus dure de l’Union des tribunaux islamiques et a pour objectif l’instauration de la charia dans la région.

L’organisation est placée sur la liste officielle des organisations terroristes des États-Unis, de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. Elle est soupçonnée d’entretenir des liens forts avec la direction centrale d’Al-Qaïda au Pakistan et d’abriter des djihadistes étrangers, dont certains en provenance d’Europe et des États-Unis.

En 2009, le groupe se déclare en guerre contre le gouvernement du nouveau président somalien Sharif Ahmed, issu de la tendance plus modérée des Tribunaux islamiques. Après son succès initial, le groupe contrôlait une partie du pays en 2008 avant d’être obligé de se replier en 2011 face aux offensives de l’armée somalienne appuyée par l’Union africaine.

Fin 2008, les shebab contrôlent la majeure partie du sud de la Somalie. À partir de 2011, ils subissent une série de revers faces aux offensives des forces gouvernementales somaliennes, de la Mission de l’Union africaine en Somalie et de l’armée kényane. Ils ont dû abandonner Mogadiscio en aout 2011 puis les principales villes qu’ils contrôlaient en 2012. En octobre 2014, ils quittent également Brava, le dernier port d’importance.

Outre les armées nationales africaines et les forces de l’Union africaine, les forces armées des États-Unis effectuent régulièrement des frappes contre ce mouvement.